Ансамбль из Карелии получил «сертифицированный бриллиант»

В Северной Осетии прошел международный инклюзивный фестиваль национальных культур.

Воспитанники Петрозаводского музыкального колледжа завоевали 14 наград на конкурсе в Северной Осетии, сообщили в паблике Минкультуры Карелии 8 ноября.



С 30 по 5 ноября во Владикавказе проходил III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан-Алания», в котором участвовали около 400 самодеятельных артистов из Карелии, Казахстана, Бурятии, ДНР, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Липецкой, Вологодской областей и республик Поволжья.



Как отметили в источнике, национальную культуру Карелии на фестивале представили Народный хор, ансамбль «Зоряйне» и солисты отделения «Сольное и хоровое народное пение» Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. Артисты завоевали 14 наград.

Народный хор колледжа был удостоен Гран-При Международного творческого форума «Артхурон», а спецприз «Сертифицированный бриллиант» вручили руководителю Народного хора и ансамбля «Зоряйне», заслуженному работнику культуры Карелии Дарье Скрябиной.