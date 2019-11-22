Ансамбль "Кантеле" предлагает зрителям поностальгировать

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Национальный ансамбль "Кантеле" представит публике 23 ноября новую концертную программу "Ностальжи" с участием заслуженных артисток Карелии Татьяны Перонь и Ирины Поповой.
"О чем поет ветер за окном? О чем шепчут последние листья и первые снежинки? О чем мы вспоминаем с легкой грустью и тихой радостью? О тех чувствах, событиях, местах и временах, в которые хотели бы вернуться. Это принято называть "ностальгией" или по-французски нежным "ностальжи"", - пишут организаторы в нотации к концерту.
В программе "Ностальжи" - русские романсы, авторские песни, поэзия "серебряного" и ХХ века в исполнении заслуженных артисток Карелии Татьяны Перонь и Ирины Поповой.
Концерт состоится 23 ноября в 17.00 в Доме "Кантеле".
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