Ансамбль "Кантеле" предлагает зрителям поностальгировать

Национальный ансамбль "Кантеле" представит публике 23 ноября новую концертную программу "Ностальжи" с участием заслуженных артисток Карелии Татьяны Перонь и Ирины Поповой.

"О чем поет ветер за окном? О чем шепчут последние листья и первые снежинки? О чем мы вспоминаем с легкой грустью и тихой радостью? О тех чувствах, событиях, местах и временах, в которые хотели бы вернуться. Это принято называть "ностальгией" или по-французски нежным "ностальжи"", - пишут организаторы в нотации к концерту.

В программе "Ностальжи" - русские романсы, авторские песни, поэзия "серебряного" и ХХ века в исполнении заслуженных артисток Карелии Татьяны Перонь и Ирины Поповой.

Концерт состоится 23 ноября в 17.00 в Доме "Кантеле".