Ансамбль «Кантеле» преподнес Артуру Парфенчикову творческий подарок ко дню рождения

Сегодня, 29 ноября, главе Карелии исполнилось 59 лет.

Сегодня, 29 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает день рождения.

Коллектив «Кантеле» поздравил губернатора в своем сообществе с соцсети.

«Уважаемый Артур Олегович! Мы поздравляем Вас с днем рождения. Благодарим за поддержку Национального ансамбля песни и танца Карелии „Кантеле“ и содействие в исполнении нашей главной миссии — сохранении, развитии и популяризации культурных традиций и национального искусства легендарной Карелии. Пусть в этот праздничный день Ваше сердце будет наполнено музыкой и согрето словами доброй песни!», — гласит текст сообщения.

Напомним, ранее главу поздравила народная артистка России Илзе Лиепа.