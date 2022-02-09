Ансамбль «Кантеле» приглашает на селфи-сессию в День влюбленных

Дом Кантеле приглашает жителей и гостей Карелии 14 февраля сыграть «на струнах любви».

Гостей Дома Кантеле пр. Карла Маркса, 6 ждет:

— Изготовление эксклюзивного сувенира ручной работы, который можно подарить любимому человеку или оставить на память.

— Экскурсия по зданию, основанному более 160 лет назад. Сейчас здесь располагается ансамбль «Кантеле», а ранее — пансион для чиновничьих и офицерских детей, Мариинская женская гимназия, рабоче-крестьянская школа.

— Знакомство с мастером по изготовлению музыкальных инструментов ансамбля «Кантеле», который раскроет секреты создания символа Карелии — кантеле.

— Мастер-классы по игре на кантеле и танцам.

— Селфи-сессия в уникальных сценических костюмах ансамбля «Кантеле». фотографии помогут сохранить приятные воспоминания и поделиться ими с друзьями.

Начало мероприятия в 19:00.

Информация по телефону: 55-91-05 и в сообщениях сообщества.