Антимасочник в райцентре Карелии ударил полицейского из-за неприязненных отношений

В Медвежьегорске полицейский попросил мужчину на вокзале надеть маску и получил от агрессивно настроенного антимасочника два удара кулаком, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия 12 января 49-летний мужчина, находясь в помещении железнодорожного вокзала в Медвежьегорске не надел маску. После законных требований сотрудника полиции проследовать в отдел полиции для составления протокола, антимасочник из возникших неприязненных отношений к сотруднику полиции, вызванных нежеланием подчиняться его требованиям, дважды нанес удары кулаком по телу стража порядка.

В настоящее время по уголовному делу производство следственных действий окончено, и материалы уголовного дела планируется передать прокурору с обвинительным заключением для последующего направления их в суд.