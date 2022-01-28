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Антимасочник в райцентре Карелии ударил полицейского из-за неприязненных отношений

Новости. Криминал
15:52, 28 Января 2022
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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В Медвежьегорске полицейский попросил мужчину на вокзале надеть маску и получил от агрессивно настроенного антимасочника два удара кулаком, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия 12 января 49-летний мужчина, находясь в помещении железнодорожного вокзала в Медвежьегорске не надел маску. После законных требований сотрудника полиции проследовать в отдел полиции для составления протокола, антимасочник из возникших неприязненных отношений к сотруднику полиции, вызванных нежеланием подчиняться его требованиям, дважды нанес удары кулаком по телу стража порядка.

В настоящее время по уголовному делу производство следственных действий окончено, и материалы уголовного дела планируется передать прокурору с обвинительным заключением для последующего направления их в суд.

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Комментарии

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Hoвый
2022-01-28 17:22:50
Условкой не отделается. На строгий режим к ночному фотографу
Offff
2022-01-28 17:01:13
Хотел деньжат по легкому срубить ? Эксперд , ты в теме , сколько берете ? :)
Koira
2022-01-28 16:29:17
Я ору)
Экспeрд
2022-01-28 16:41:50
Koira, блохи кусают ? :)
Саныч
2022-01-28 16:19:27
Маска помешала сотруднику полиции отбить не только первый, но и второй удар. А без маски можно драться легко и беззаботно!
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