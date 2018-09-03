Антимонопольная служба Карелии за полгода взыскала более 8 млн рублей с нарушителей

УФАС по Карелии подвело итоги деятельности за шесть месяцев этого года.

Управление антимонопольной службы за полгода вынесло 116 постановлений о наложении административных штрафов на 11,8 млн рублей. Из них уплачено 8 млн 78 тыс. рублей, сообщают "Вести Карелии".

В первом полугодии 2018 года было рассмотрено 514 жалоб, заявлений и обращений по всем основным направлением деятельности.