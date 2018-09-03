09:46, 03 Сентября 2018
Антимонопольная служба Карелии за полгода взыскала более 8 млн рублей с нарушителей
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УФАС по Карелии подвело итоги деятельности за шесть месяцев этого года.
Управление антимонопольной службы за полгода вынесло 116 постановлений о наложении административных штрафов на 11,8 млн рублей. Из них уплачено 8 млн 78 тыс. рублей, сообщают "Вести Карелии".
В первом полугодии 2018 года было рассмотрено 514 жалоб, заявлений и обращений по всем основным направлением деятельности.
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