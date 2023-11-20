Антимонопольная служба оштрафовала карельские сетевые организации на 28,4 млн рублей

Региональное управление обнаружило ряд нарушений в подключении объектов к электричеству.
Карельское УФАС России за 3 квартала 2023 года оштрафовало сетевые организации на 28,4 млн рублей, сообщили в республиканском управлении.
Как рассказали в источнике, служба обнаружила 77 нарушений. Основные из них — несоблюдение срока подключения объекта потребителя к электричеству, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, нарушение срока размещения в личном кабинете заявителя документов на техприсоединение и необоснованное завышение стоимости услуг.
УФАС Карелии продолжит контролировать порядок подключения к электричеству, подчеркнули в службе.
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