Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Карелии

Ведомство выяснит, насколько обоснованы цены на популярные позиции.
Карельское Управление Федеральной антимонопольной службы по поручению центрального аппарата ФАС России начало мониторинг стоимости наиболее востребованных видов хлебобулочных изделий.
Цель проверки — выяснить, насколько обоснованно региональные участники рынка установили оптово-отпускные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Для этого специалисты проанализируют финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.
В случае обнаружения нарушений антимонопольное ведомство обещает принять соответствующие меры реагирования.
