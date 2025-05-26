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Антимонопольная служба возбудило дело в отношении Т-Банка

Новости. Общество
12:20, 06 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Финансовая организация не указала важную информацию в рекламе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Т-Банка из-за нарушений в рекламе денежных переводов. Об этом говорится на сайте ведомства. 

Банк обещал клиентам «переводы без ограничений», но не сообщал важные условия. В рекламе, которую передавали по радио, не указали, что переводы в другие банки ограничены 20 тысячами рублей. Кроме того, за такие операции берется комиссия 1,5%.

По мнению ФАС, это вводит людей в заблуждение — клиенты не получают полной информации для принятия решения. Ведомство считает, что банк нарушил закон «О рекламе», который требует сообщать все важные условия. Если нарушения подтвердятся, банк может получить штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что ФАС планирует ввести новые правила регулирования электросетевых компаний.

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