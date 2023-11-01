Антимонопольщики наказали продавцов мебели в Петрозаводске за их «лучшие цены»

Надпись «У нас лучшие цены» разместили на информационном баннере на фасаде магазина мебели.

Сотрудники УФАС Карелии рассмотрели дело в отношени магазина мебели в Петрозаводске. Слова «У нас лучшие цены» в рекламе торгового заведения антимонопольщики признали незаконными.



«Они создавали впечатление о превосходстве хозяйствующего субъекта. Компания публично использовала слова „лучшие“ без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение», — заявили в управлении.



Магазин официально предупредили о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства. Бизнесменам в течение месяца придется все исправить.