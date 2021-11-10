Антипрививочникам в Карелии в прямом эфире покажут «красную зону», где мучаются больные коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков и главный терапевт республики Наталья Везикова проведут прямую линию по вопросам коронавируса.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в четверг, 11 ноября, пройдет прямая линия по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом.

«Будут ли вводиться в Карелии новые противоэпидемические меры? Ответ на этот вопрос зависит от двух ключевых факторов – динамики заболеваемости и уровня вакцинации. Именно они определяют нашу жизнь в условиях пандемии», - написал Парфенчиков.

О ситуации с коронавирусом расскажут министр здравоохранения Михаил Охлопков и главный терапевт Наталья Везикова. Также запланированы прямые включения из «красных зон» наших ковид-стационаров.

Смотреть трансляцию можно будет 11 ноября в 18.20 на телеканале ОТР и на странице Артура Парфенчикова.

Вопросы можно оставлять также на странице главы в комментариях к посту о прямой линии, также их можно будет задать по телефону: 76-35-96 во время эфира.