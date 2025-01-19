Антисанитарию запечатлели в одном из популярных кафе Петрозаводска

В подсобных помещениях царил хаос.

Очевидцы поделились в паблике Жесть Карелия фотографиями и видео в одном из кафе, которое находится на Древлянке. В помещениях царит жуткая антисанитария.

«Так почти во всех забегаловках города», — написали пользователи соцсети в комментариях под постом.

Судя по кадрам, в подсобных помещениях давно не наводили порядок и генеральную уборку.

Ранее писали о том, что суд приостановил работу кафе в центре Петрозаводска, где были серьезные нарушения санитарных норм.