Антисанитарию запечатлели в одном из популярных кафе Петрозаводска

В подсобных помещениях царил хаос.
Очевидцы поделились в паблике Жесть Карелия фотографиями и видео в одном из кафе, которое находится на Древлянке. В помещениях царит жуткая антисанитария.
«Так почти во всех забегаловках города», — написали пользователи соцсети в комментариях под постом.
Судя по кадрам, в подсобных помещениях давно не наводили порядок и генеральную уборку.
Ранее писали о том, что суд приостановил работу кафе в центре Петрозаводска, где были серьезные нарушения санитарных норм.
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