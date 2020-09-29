Антивандальные остановки без крыш и с ржавыми урнами не нравятся жителям Петрозаводска (ФОТО)

Житель Петрозаводска рассказал о недостатках остановочного комплекса на Первомайском проспекте.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин который интересуется, будет ли благоустроена остановка общественного транспорта "Хлебозавод" на пр. Первомайском.

"Это у всех новых павильонов ожидания транспорта старые ржавые урны в комплекте установить планируется?" – спрашивает горожанин, прилагая фото остановки с ржавой старой урной.

"И где кровля и деревянная скамейка на остановке, которую установили уже более двух недель с назад?".

Ранее сообщалось, что в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы выполняет ООО "СтройИндустрия-С".