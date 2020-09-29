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Антивандальные остановки без крыш и с ржавыми урнами не нравятся жителям Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
12:45, 30 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Житель Петрозаводска рассказал о недостатках остановочного комплекса на Первомайском проспекте.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин который интересуется, будет ли благоустроена остановка общественного транспорта "Хлебозавод" на пр. Первомайском.

"Это у всех новых павильонов ожидания транспорта старые ржавые урны в комплекте установить планируется?" – спрашивает горожанин, прилагая фото остановки с ржавой старой урной.

"И где кровля и деревянная скамейка на остановке, которую установили уже более двух недель с назад?".

Ранее сообщалось, что в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы выполняет ООО "СтройИндустрия-С".

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Комментарии

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кир
2020-09-30 13:27:48
Люди достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас.(я)
Juniper59
2020-09-30 12:55:30
Вандалам, кстати, до лампочки. Как они уже убедились на опыте (не помню только, где видел), баллончик неплохо малюет и по сетке.
zanoza
2020-09-30 12:50:12
Ну так это же антивандальные остановки, крыша на них не предусмотрена, чтобы не провоцировать вандалов на её поломку, такое ноу-хау или хау-ноу :)
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