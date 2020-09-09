"Антивирусные" льготы для малого бизнеса в Карелии обещают сохранить в 2021 году

Сохранение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса станет одним из основных факторов финансовой политики Карелии в 2021 году.

Этот тезис зафиксирован в документе об итогах заседания коллегии министерства финансов республики, на котором рассматривались основные приоритеты бюджетной и налоговой политики на 2021 год.

Главной целью этой политики станет минимизация негативных последствий пандемии коронавируса на экономику Карелии. В этой связи Минфин отмечает "необходимость реализации комплекса профилактических мер, а также мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших отраслей экономики, поддержки занятости населения". "Для малого и среднего предпринимательства будут сохранены действующие льготы", - подчеркивается в сообщении министерства. О каких льготах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".