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"Антивирусные" льготы для малого бизнеса в Карелии обещают сохранить в 2021 году

Новости. Экономика
09:54, 10 Сентября 2020
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Сохранение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса станет одним из основных факторов финансовой политики Карелии в 2021 году.

Этот тезис зафиксирован в документе об итогах заседания коллегии министерства финансов республики, на котором рассматривались основные приоритеты бюджетной и налоговой политики на 2021 год.

Главной целью этой политики станет минимизация негативных последствий пандемии коронавируса на экономику Карелии.

В этой связи Минфин отмечает "необходимость реализации комплекса профилактических мер, а также мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших отраслей экономики, поддержки занятости населения".

"Для малого и среднего предпринимательства будут сохранены действующие льготы", - подчеркивается в сообщении министерства.

О каких льготах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Программы помощи российским гражданам в период пандемии превратились в «черную дыру» внутри государственной статистики.
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