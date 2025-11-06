Министр экономического развития Карелии Антон Фокин назначен куратором Кемского муниципального округа сегодня.
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков подписал соответствующее распоряжение, сообщает Минэкономразвития Карелии.
Первая поездка министра в новом статусе запланирована на 13 ноября. Уже 15 ноября Фокин проведет встречу с жителями округа в рамках Дня единого приема граждан.
— У нас стоит задача, которая предусматривает модернизацию и строительство необходимой транспортной, автодорожной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, — отметил Фокин.
Он сообщил, что работа будет вестись по привлечению инвесторов для реализации проектов в сфере туризма, логистики и освоения месторождений по добыче щебня.
