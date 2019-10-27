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Новости. Общество
20:40, 27 Октября 2019
фото: Владимир Веленгурин/Комсомольская правда

Анжелика Варум вышла на сцену без белья (ФОТО)

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Звезда российского шоу-бизнеса удивила поклонников.

Певица Анжелика Варум всегда следила за своей формой, поэтому даже в 50 лет может себе позволить костюм "женщины-кошки". На одном из недавних выступлений Анжелика продемонстрировала поклонникам обновку -  комбинезон из латекса. Наряд так обтягивал стройные формы жены Леонида Агутина, что было очевидно, что Анжелика надела его на голое тело, пишет "Комсомольская правда".

- Имея идеальную фигуру певица умеет правильно ее подчеркивать, - считает историк моды Анатоль Вовк.- Облегающие тело материалы не новы. В начале 90-х Тьерри Мюглер в своих коллекциях использовал много латекса, который мгновенно стал популярным не только на подиуме, но и в повседневной жизни. Следуя волне этой моды, латексные костюмы оставались модными и в 2000-е. Актуальны они и в наши дни. Многие звезды выбирали эти костюмы для фильмов, концертов. Среди самых известных костюмов такого кроя стоит выделить комбинезоны Шер, Бритни Спирс, Бейонсе, Леди Гага и многие другие. Костюм Анжелики Варум показывает, что наши звезды эстрады все больше стали ориентироваться на мировые тренды.

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