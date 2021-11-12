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12.11.2021 14:42

АО «ПКС-Тепловые сети» проводит работы по переврезке потребителей в основной трубопровод

Новости. Общество
10:49, 15 Ноября 2021
фото: © ПКС

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На улице Шотмана в районе дома №40 с 10.00 до 18.00 часов проводятся работы по переврезкам на магистрали теплоснабжения — это позволит избежать аварийных ситуаций зимой.

«В рамках инвестиционной программы мы заменили участок до школы № 14, и дополнительно был заменен участок от школы до дома по ул. Шотмана, д. 44. Мы не собирались менять этот участок сети в 2021 году, но он находился в плохом состоянии. АО „ПКС-Тепловые сети“ приняло решение заменить трубопровод для того, чтобы избежать массовых отключений зимой», — комментирует работы технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев.

Сети в этом районе были переданы АО «ПКС-Тепловые сети» от Р. Д. Уже 3-й год АО «ПКС-Тепловые сети» ведут масштабные работы по их замене, проект планируют завершить в следующем году. На восстановление сети требуются большие ресурсы и время. Это самый аварийный квартал в городе Петрозаводске.

Сейчас, после завершения работ, необходимо переключиться на постоянный трубопровод.

От теплоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

— ул. Шотмана, д. 23, 23 корп.1, 23a, 25a, 256, 27a, 27, 29, 40, 40a, 406, 42, 44, 42a, 44a, 46, 48, 48a, 50, 52, 54, 56, 64;

— пр. Первомайский д. 37, 376, 35, 37a, 39, 39a, 41, 43, 43a, 45, 45a, 47, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 14, 18, 20, 22, 22a, 226, 24, 24a, 26;

— ул Московская, д. 20;

— ул. Мурманская, д. 45, 43, 36;

— ул. Разина, д. 7, 5, 4;

— ул. Краснофлотская, д. 35, 37, 39, 32, 34, 36.

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