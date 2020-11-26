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АО "ПКС-Тепловые сети" в этом году обновили технику на 15 миллионов рублей

Новости. Общество
16:57, 27 Ноября 2020
фото: © "ПКС-Тепловые сети"
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Что важно для качественной бесперебойной работы коммунальных служб?

Для качественной и бесперебойной деятельности коммунальных служб необходимы ресурсы, с помощью которых эти работы могут осуществляться. Один из таких ресурсов – техника. В этом году "РКС-Петрозаводск" приобрели для АО "ПКС-Тепловые сети" 6 единиц техники на общую сумму более 15 миллионов рублей. В работе на улицах Петрозаводска вы можете увидеть 4 новых фургона, аварийно-ремонтный технический комплекс и экскаватор-погрузчик.

Два фургона на базе автомобиля "Газель Next" мобильны, позволяют перевозить бригаду из шести человек, фургоны можно использовать для установки генераторов, другие два (на базе УАЗ) необходимы для обслуживания котельных в отдаленных локациях города и Прионежском районе. Фургоны "УАЗ" вмещают четыре человека, имеют тентованный кузов грузоподъемностью 1 275 кг, что позволяет перевозить запчасти, инструменты, дорожные знаки и ограждения. Аварийно-ремонтный комплекс (АРТК)  имеет возможность подключения к генераторам сварочного оборудования, автомобиль, помимо сварочного аппарата, укомплектован верстаком и отсеком для перевозки баллонов с газом.

Экскаваторы выручают АО "ПКС-Тепловые сети" в любой сезон: зимой очищают место работы и производственные объекты от снега, а летом, в разгар сезона замены тепловых сетей, экскаватор – это незаменимый помощник в разрытии теплотрасс. Новый экскаватор-погрузчик ELAZ маневренный и достаточно быстро передвигается (до 40 км/час), что важно в условиях работы в городе – за одну смену экскаватор может поменять несколько рабочих локаций.

Обновленная техника позволяет АО "ПКС-Тепловые сети" работать оперативно и качественно. Будьте спокойны, городские тепловые сети в надежных руках!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-11-27 18:35:45
Эту рекламу оплачивает потребитель.
zanoza
2020-11-27 17:32:51
Молодцы! Ведь о значительном повышении тарифов под модернизацию тепловых сетей не зря говорили и "общественники" нашлись, которые поддержали модернизацию и повышение тарифов на общественных слушаньях ,проводимых практически под грифом секретно . Скоро получим квитанции с астрономическими суммами и всё якобы в рамках закона.
Горожанин
2020-11-27 17:14:57
"Рабочая локация"- это всего лишь "место работы". Но каким умным кажешься, когда такие слова употребляешь всуе ...
Гость
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