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АО «ПКС-Водоканал» опубликовало список управляющих компаний-должников

Новости. Общество
15:32, 27 Июня 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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Управляющие компании — удобный инструмент для поддержания дома и территории в надлежащем состоянии.

Жильцы знают, куда обратиться, если необходимо сделать ремонт в подъезде, вызвать сантехника и т. д. Часто управляющие компании заключают с ресурсоснабжающими организациями договор: жильцы оплачивают квитанции УК, а уже она передает эти деньги ресурсоснабжающим организациям.

И все мы прекрасно знаем, что бывают управляющие компании, выполняющие свою работу хорошо, а есть те, кто не справляется со своими обязанностями. АО «ПКС-Водоканал» поблагодарило компании, оплачивающие коммунальные услуги вовремя и рассказал об УК, которые этого не делают, например,  ООО «Карельская Энергосервисная Компания», задолжавшая АО «ПКС-Водоканал» 1 млн. 958 тыс. рублей.

Список полезен всем петрозаводчанам: если  управляющая компания не передает деньги ресурсоснабщающим организациям, то в должниках оказываются и сами абоненты.

АО «ПКС-Водоканал» выражает благодарность управляющим компаниям, которые всегда вовремя оплачивают оказанные услуги водоотведения и водоснабжения:

1. ООО «ОнегоСтройСервис»
2. ООО «ПК Выбор»
3. ООО «Сервис»
4. ООО «Мастер-Ремонт»
5. ООО «Гарантия-Плюс»
6. ООО «Теплоавтоматика»
7. ООО «Профессионал»
8. ООО «Триал»
9. ООО «Аверс»
10. ООО «УО» «Умелец»
11. ООО «ПКК»
12. ООО «21 век»

Список компаний-должников:

1. ООО «Карельская Энергосервисная Компания»
2. ООО «Сампо»
3. ТСН «Мой дом»
4. ТСЖ «Пограничная 10»

 

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