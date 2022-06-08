АО «ПКС-Водоканал» опубликовало список управляющих компаний-должников

Управляющие компании — удобный инструмент для поддержания дома и территории в надлежащем состоянии.
Жильцы знают, куда обратиться, если необходимо сделать ремонт в подъезде, вызвать сантехника и т. д. Часто управляющие компании заключают с ресурсоснабжающими организациями договор: жильцы оплачивают квитанции УК, а уже она передает эти деньги ресурсоснабжающим организациям.
И все мы прекрасно знаем, что бывают управляющие компании, выполняющие свою работу хорошо, а есть те, кто не справляется со своими обязанностями. АО «ПКС-Водоканал» поблагодарило компании, оплачивающие коммунальные услуги вовремя и рассказал об УК, которые этого не делают, например, ООО «Карельская Энергосервисная Компания», задолжавшая АО «ПКС-Водоканал» 1 млн. 958 тыс. рублей.
Список полезен всем петрозаводчанам: если управляющая компания не передает деньги ресурсоснабщающим организациям, то в должниках оказываются и сами абоненты.
АО «ПКС-Водоканал» выражает благодарность управляющим компаниям, которые всегда вовремя оплачивают оказанные услуги водоотведения и водоснабжения:
1. ООО «ОнегоСтройСервис»
2. ООО «ПК Выбор»
3. ООО «Сервис»
4. ООО «Мастер-Ремонт»
5. ООО «Гарантия-Плюс»
6. ООО «Теплоавтоматика»
7. ООО «Профессионал»
8. ООО «Триал»
9. ООО «Аверс»
10. ООО «УО» «Умелец»
11. ООО «ПКК»
12. ООО «21 век»
Список компаний-должников:
1. ООО «Карельская Энергосервисная Компания»
2. ООО «Сампо»
3. ТСН «Мой дом»
4. ТСЖ «Пограничная 10»