АО «ПКС-Водоканал» удостоено высокой государственной награды Республики Карелия

Указом Главы Республики Карелия АО «ПКС-Водоканал» наградили медалью. Высокую награду вручил Премьер-министр Правительства Республики Карелия Андрей Сергеев.

Это признание стало знаковым событием в год двойного юбилея: в 2025 году Петрозаводский Водоканал отмечает 90-летие со дня основания, а «РКС-Петрозаводск» — 20 лет успешной работы по обеспечению жителей карельской столицы качественными коммунальными услугами.

Вручая награду «За заслуги перед Республикой Карелия» Андрей Сергеев отметил: «„РКС-Петрозаводск“ — это не просто инфраструктурный гигант, это надежный партнер республики, который вносит неоценимый вклад в ее социально-экономическое развитие, обеспечивая комфорт и благополучие десятков тысяч жителей. Масштабные инвестиционные проекты, экологические инициативы и активная социальная позиция компании являются ярким примером ответственного подхода к бизнесу».

За 20 лет работы в Петрозаводске компания провела масштабную модернизацию всей системы водоснабжения и водоотведения города. Инвестиции в отрасль составили миллиарды рублей. Благодаря реализации таких ключевых проектов, как реконструкция водозаборных и канализационных очистных сооружений, Петрозаводск был исключен из списка «экологических горячих точек» Баренцева региона. Были внедрены передовые технологии, включая безопасное обеззараживание воды и переработку осадка, что значительно снизило нагрузку на экологию региона.

Кроме того, «Водоканал» является одним из крупнейших налогоплательщиков республики, вносящим значительный вклад в бюджет. Только за 2024 год сумма налоговых отчислений составила 500 миллионов рублей.

Компания также активно участвует в жизни региона, реализуя программы поддержки здравоохранения, образования и патриотического воспитания. Особое внимание уделяется подготовке кадров: на базе предприятия созданы современные учебные центры, заключены целевые договоры с ведущими учебными заведениями, что обеспечивает приток в отрасль высококвалифицированных специалистов.

Главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов поблагодарил за почетную награду и отметил: «Для нас большая честь получить столько высокую оценку. Это признание огромного вклада всего коллектива „РКС-Петрозаводск“ в развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Мы испытываем большую гордость и намерены продолжать работу на благо города и Республики».