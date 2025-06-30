АО «Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях на неделе

С 21 по 27 июля в связи с ремонтами энергообъектов возможны временные отключения потребителей от электроэнергии.

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями.

Сама Ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.



Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.



С 21 по 27 июля временные отключения возможны:



Калевальский национальный район:

- 21 июля с 9.30 до 11.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25), Центральная (дома 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45).

- 22 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: промышленная зона.



Кемский муниципальный район:

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица 1-й Пятилетки.

- 25 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42).



Кондопожский муниципальный район:

- С 21 по 27 июля с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 1-68).



Лоухский муниципальный район:

- 21 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Чупа: улица Северная (дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-А).

- 22 и 26 июля с 12.00 до 17.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

- 23 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: второй район хозяйственных построек.

- 25 июля с 15.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Коргуева, Морская, Северная, Платонова, Чупинка; поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.



Медвежьегорский муниципальный район:

- 21 июля с 9.00 до 10.00. Город Медвежьегорск: улица Онежская (дом 6).

- С 21 по 27 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пиндуши: улицы Первомайская, Гагарина (дома 1-10). Переулок Гагарина (дом 9).

- 22 июля с 9.00 до 10.00. Город Медвежьегорск: улицы Советская (дома 12, 14, 16, 14-А), Карла Маркса (дома 25, 37, 40).



Муезерский муниципальный район:

- 21 июля с 15.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Октябрьская. Переулок Строителей.

- 22 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: улицы Новая, Комсомольская, Школьная (частично).

- 23 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: промышленная зона, здание пожарной части.



Олонецкий национальный муниципальный район:

- С 22 по 25 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная.



Пряжинский национальный муниципальный район:

- 25 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина. Переулок Больничный.



Прионежский муниципальный район:

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская (частично). Переулок Ивовый.

- 22 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Семья», «Маткачи», «Ветеран».

- 23 и 24 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Мирная; деревня Бесовец: улицы Луговая, Мирная, Солнечная, Городок, Верхняя, жилой массив «Лесная Слобода», жилой массив «Шуйские Разливы»; окрестности деревни Бесовец: СНТ «Бесовецкий», СНТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СНТ «Фонтан», СНТ «Контакт-1», СОТ «Щит», СОТ «Бесовец», жилой массив «Черемушки», ДНТ «Северные просторы», ООО «Деревенский дом», ТСН «Крутой Берег», СНТ «Астра»; окрестности деревни Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», ДНТ «Березка», «Ясная поляна», жилой массив «Речное-1», жилой массив «Речное-2».



Сегежский муниципальный округ:

- 21 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Черный Порог.

- 22 июля с 9.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Пристанская, Гористая, Южная, Первомайская, Приозерная, Подгорная, Заречная, Речная, Октябрьская, Каменистая; окрестности г. Сегежа: СНТ «Сосенка», «Труд», «Труд 700 пикет», «Елочка», «Выгозерский», «Юхгуба».