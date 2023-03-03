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АО «ПСК» продолжает ремонтные работы, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей

Новости. Общество
10:35, 06 Марта 2023
фото: © АО «ПСК»

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Проведение ремонтов может быть сопряжено с временными отключениями электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

8 марта плановые ремонтные работы производиться не будут.

С 6 по 12 марта временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

— 9 марта с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская.

— 10 марта с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Свободы, Труда, Дорожная.

— 10 марта с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки.

Кондопожский муниципальный район:

— 6 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

— 7 марта с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 9).

— 9 и 10 марта с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 31, 33), Коммунальная, Заводская (дом 3).

— 10 марта с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы М. Горького (дома 13-17), Пролетарская (дома 16-18).

Костомукшский городской округ:

— 6 марта с 10.00 до 11.00. Поселок Заречный: улица Строителей.

Лоухский муниципальный район:

— С 6 по 10 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная (дома 8, 9, 9-А), Лесная (дома 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 12, 14, 15), Советская (дома 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18).

— 7 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Новый Софпорог.

— 9 марта с 13.00 до 16.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 9 марта с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Лесная (дом 1), территория фирмы «Транс-Тур», здания гаражей ББК.

— С 10 по 12 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома, деревня Венгигора.

— С 10 по 12 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Муезерский муниципальный район:

— 6 марта с 9.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, Строителей (дом 5-А), здание пекарни.

— 9 и 10 марта с 9.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улицы Октябрьская (дома 36, 38, 40, 42, 44). Здания магазинов «Сластена», «Перекресток», «Комфорт», «Жемчуг».

Олонецкий муниципальный район:

— 6 марта с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-54). Переулки Кирпичный (дома 1-4), Больничный, Красногвардейский (дома 6-8).

— 7 марта с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

— 9 и 10 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолицы (дом 1).

— 10 марта с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 16.30. Поселок Ильинский: улицы Ганичева, Крайняя.

Прионежский муниципальный район:

— 6 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65 — 110), Набережная, Совхозная.

— С 6 по 12 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега.

— 6 и 7 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба; СНТ «Природа», «Земляничка», «Каменка».

— 9 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 66-103).

— 10 марта с 11.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Дачная, Парковая. Переулок Хвойный.

Петрозаводский городской округ:

— 7 марта с 11.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.

Пряжинский национальный район:

— 9 марта с 9.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Гуркина, Пушкина, Усадебная.

Сегежский муниципальный район:

— С 6 по 12 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; поселок Лососий Порог: СОТы «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».

— 9 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

Сортавальский муниципальный район:

— 10 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Токкарлахти, Ламберг (оба частично), Оявойс.

Лахденпохский муниципальный район:

— 7 марта с 9.00 до 12.00. Поселок Сорола (частично).

— 9 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Луговая, Загородная, Полевая, Заводская (дом 10). Здания отделения ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» и общежития, ООО «Петербургтепло» (котельная), ИП Ваулин (газовая заправка), ИП Наумова (магазин «Пятерочка»), здание мастерских (типография).

— 10 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: Ленинградское шоссе, улица Аркадия Маркова.

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