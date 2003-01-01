РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года

18:40

Карельские медвежата остались в тверском центре спасения на зимовку

18:16

В России прогнозируют сильное похолодание

18:02

Опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград

17:30

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

17:10

Небольшой снег, гололедица: прогноз погоды на 23 декабря

17:02

В Карелии рассказали, на какие товары снизились цены в ноябре

16:40

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

16:34

Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске

16:20

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии

16:02

В Панозеро состоялся долгожданный спуск на воду парома

15:48

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

15:35

Транспортная компания в Петрозаводске задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

15:21

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

15:02

В Лахденпохском районе вновь пройдут взрывные работы

14:44

Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске

14:36

Roblox начал подготовку к возвращению в Россию

14:25

18-летний житель Пудожского района погиб в ходе СВО

14:16

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

14:06

В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

13:44

100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

13:26

Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

13:06

«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

12:54

Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

12:42

За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

12:21

Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии
Сегодня 17:10 Благоустройство
Поделиться

АО «Прионежская сетевая компания» завершает реализацию своей Ремонтной программы на 2025 год.

фото: © АО «ПСК»

В АО «ПСК» напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Проекты по модернизации и ремонтам утверждены в органах республиканской исполнительной власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (81-42) 59-13-38.

Временные отключения с 22 по 28 декабря возможны:

Лоухский муниципальный район:
— 22 декабря с 11.00 до 17.00. Поселок Малиновая Варакка; поселок Хетоламбино.
— 24 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Плотина; поселок Чкаловский; урочище Кереть.
— С 22 по 26 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (частично).
— С 23 по 26 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

Сортавальский муниципальный округ:
— 24 декабря с 10.00 до 12.00. Город Сортавала: улица Парковая (частично).

Лахденпохский муниципальный район:
— 23 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Сорола.
— 25 декабря с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Ленинградское шоссе, Загородная, Мелиоративная, Полевая, Луговая.
— 25 декабря с 10.00 до 15.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Зеленая, Станция Хуухканмяки.

Медвежьегорский муниципальный район:
— 22 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Данилово: улица Центральная; поселок Огорелыши: улицы Зеленая, Центральная, Молодежная, Школьная, Пудожская, Приозерная, Лесная.
— 22 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная, Пашкова, Советов, Коммунальная.

Кемский муниципальный район:
— 26 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.

Муезерский муниципальный район:
— 25 декабря с 13.00 до 7.00. Поселок Лендеры: улицы Северная, Гористая, Сосновая, 40 Лет Победы, Восточная, Первомайская, 43 Года Октября, Молодежная, Набережная.

Олонецкий национальный муниципальный район:
— 23 декабря с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Луговая, Никитская.
— 22 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Черная Речка.

Сегежский муниципальный округ:
— 22 декабря с 10.30 до 14.30. Поселок Кяргозеро: улицы Школьная, Озерная.
— 25 декабря с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Гористая (частично).
— 25 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома14-36), Первомайская (дома 5-51), Приозерная, Октябрьская (дома 7-25); окрестности г. Сегежа: СНТ: «Сосенка», «Труд», «Труд 700 пикет», «Елочка», «Выгозерский», «Юхгуба».
— 25 декабря с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Пристанская, Гористая, Южная, Первомайская, Приозерная, Подгорная, Заречная, Речная, Октябрьская, Каменистая.

Петрозаводский городской округ:
— 23 декабря с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: улицы Черняховского (дома 41, 42, 43, 44, 46-А, 50), Фрунзе (дома 6-А, 21-А).
— 22 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулки Брекчиевый, Монастырский.

Пряжинский национальный муниципальный район:
— 2 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично).

Прионежский муниципальный район:
— 22 декабря с 10.00 до 13.00, 24 декабря с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Шуйская: Кондопожское шоссе.
— 23 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Нелукса: СНТ «Нелукса», «Виктория»; местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух»; поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Пролетарская (частично), Советская (частично). Переулок Ивинский.
— 25 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, Верховье, Верхняя, Водонасосная. Переулки Владимирский, Нагорный; окрестности деревни Верховье: СОТы «Верховье-1», «Верховье-2».
— 25 и 26 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Нелукса: СНТ «Нелукса», «Виктория».
— 26 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Пролетарская (частично).

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке
Сегодня, 06:40 Происшествия
Карельские медвежата остались в тверском центре спасения на зимовку
Сегодня, 18:16 Природа
Опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград
Сегодня, 17:30 Общество
Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках
Сегодня, 16:34 Происшествия
Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске
Сегодня, 16:20 Благоустройство
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

