Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

АО «Прионежская сетевая компания» завершает реализацию своей Ремонтной программы на 2025 год.

В АО «ПСК» напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Проекты по модернизации и ремонтам утверждены в органах республиканской исполнительной власти.



Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (81-42) 59-13-38.

Временные отключения с 22 по 28 декабря возможны:

Лоухский муниципальный район:

— 22 декабря с 11.00 до 17.00. Поселок Малиновая Варакка; поселок Хетоламбино.

— 24 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Плотина; поселок Чкаловский; урочище Кереть.

— С 22 по 26 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (частично).

— С 23 по 26 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

Сортавальский муниципальный округ:

— 24 декабря с 10.00 до 12.00. Город Сортавала: улица Парковая (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— 23 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Сорола.

— 25 декабря с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Ленинградское шоссе, Загородная, Мелиоративная, Полевая, Луговая.

— 25 декабря с 10.00 до 15.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Зеленая, Станция Хуухканмяки.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 22 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Данилово: улица Центральная; поселок Огорелыши: улицы Зеленая, Центральная, Молодежная, Школьная, Пудожская, Приозерная, Лесная.

— 22 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная, Пашкова, Советов, Коммунальная.

Кемский муниципальный район:

— 26 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.

Муезерский муниципальный район:

— 25 декабря с 13.00 до 7.00. Поселок Лендеры: улицы Северная, Гористая, Сосновая, 40 Лет Победы, Восточная, Первомайская, 43 Года Октября, Молодежная, Набережная.

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 23 декабря с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Луговая, Никитская.

— 22 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Черная Речка.

Сегежский муниципальный округ:

— 22 декабря с 10.30 до 14.30. Поселок Кяргозеро: улицы Школьная, Озерная.

— 25 декабря с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Гористая (частично).

— 25 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома14-36), Первомайская (дома 5-51), Приозерная, Октябрьская (дома 7-25); окрестности г. Сегежа: СНТ: «Сосенка», «Труд», «Труд 700 пикет», «Елочка», «Выгозерский», «Юхгуба».

— 25 декабря с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Пристанская, Гористая, Южная, Первомайская, Приозерная, Подгорная, Заречная, Речная, Октябрьская, Каменистая.

Петрозаводский городской округ:

— 23 декабря с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: улицы Черняховского (дома 41, 42, 43, 44, 46-А, 50), Фрунзе (дома 6-А, 21-А).

— 22 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулки Брекчиевый, Монастырский.

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 2 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично).

Прионежский муниципальный район:

— 22 декабря с 10.00 до 13.00, 24 декабря с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

— 23 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Нелукса: СНТ «Нелукса», «Виктория»; местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух»; поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Пролетарская (частично), Советская (частично). Переулок Ивинский.

— 25 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, Верховье, Верхняя, Водонасосная. Переулки Владимирский, Нагорный; окрестности деревни Верховье: СОТы «Верховье-1», «Верховье-2».

— 25 и 26 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Нелукса: СНТ «Нелукса», «Виктория».

— 26 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Пролетарская (частично).