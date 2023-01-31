АО «Славмо» расширяет линейку творожной продукции

В феврале на предприятии «Славмо» начали выпускать новый продукт — творог обезжиренный в трехшовном пакете.

В составе творога только обезжиренное молоко и закваска. Для узнаваемости бренда сохранен знакомый покупателям дизайн упаковки. На лицевой стороне пакета имеется прозрачное «окошко» и покупатель еще в магазине может оценить внешний вид товара.

Впервые творог с сохраненной структурой зерна в гибкой упаковке АО «Славмо» начало выпускать еще в 2021 году. Творог, жирностью 9%, довольно быстро стал популярен у покупателей. В этом году принято решение о расширении творожной линейки и начато производство обезжиренного творога в упаковке массой 500г, что значительно удобнее при совершении семейных покупок. На очереди еще один продукт, который скоро увидят и оценят покупатели — это творог с жирностью 5%, в котором идеальное сочетаются польза для здоровья, меньшее содержание жира и оптимальный размер упаковки.

Сегодня новинку АО «Славмо» можно приобрести в магазинах ООО «Торговый дом «Славмо», «Пятерочка», торговой сети «Сигма». В ближайшее время новый продукт появится во всех федеральных торговых сетях, работающих на территории Республики Карелия.

Для сведения. Творог с сохраненной структурой зерна является традиционным творогом, форма зерна получается благодаря специальной обработке и нарезке. В процессе производства молоко пастеризуется при температуре 780С, после чего оно отправляется в творогоизготовитель, подогревается до 350 и заквашивается. По окончанию процесса сквашивания начинается постановка зерна. Сгусток режется специальными лирами — в этом и заключается особенность сохранения структуры зерна. Зерна творога нарезанные в творогоизготовителе отваривают в течение 3 часов. На последней стадии из него удаляется творожная сыворотка. Охлажденные до 100С зерна творога поступают на фасовку. Эта процедура позволяет максимально сохранить все полезные свойства творога.

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