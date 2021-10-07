Апокалипсис в Петрозаводске: водители стоят в пробке, пешеходы прыгают по островкам асфальта (ФОТО)

Из-за затянувшегося ремонта набережной Варкауса и Октябрьского проспекта водители часами стоят в пробках.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились горожане, возмущенные ситуацией с дорожными ремонтами на Варкауса и Октябрьском.

«Ад на Октябрьском. Ехали час с улицы Зайцева до Ленинградской. Какой идиот придумал перекопать сразу две дороги одновременно в сторону Инженерной - Варкауса и Октябрьский проспект. Кто-то же должен регулировать эти ремонты?! Перекопана и проезжая часть, и пешеходная. Люди скачут по уцелевшим островкам асфальта. Просто апокалипсис какой-то, причем к вечеру этот ад еще весь в желто-красных огнях: какие-то предупреждают о котловане, какие-то просто просят остановиться, так как дальше беда», - пишут петрозаводчане.

Напомним, во время совместной прямой линии главы Карелии с мэром Петрозаводска 15 сентября Владимир Любарский объяснил, почему ремонт дорог начался одновременно на набережной Варкауса и Октябрьском проспекте.

«Октябрьский проспект — это двухгодичный контракт, который будет досрочно исполнен. Можно было бы эти работы перенести на следующий год, но тогда мы еще год жили в условиях необустроенного проспекта. Кроме того, закончив этот объект мы сможем перейти к следующему. Одним из условий получения финансирования является завершение прописанного объема.

Не скрою, там был небольшой субъективный фактор, когда из трех бригад подрядчика две „упали“ с ковидом. Мы с коллегами определяли, где продолжать работы. Решили отправить бригаду на улицу Луначарского, где должен был пойти троллейбус. Но пиковая нагрузка легла на первые дни сентября. Сейчас она ликвидирована, работы здесь практически завершены, за исключением небольшого участка в районе Первомайского и Мурманской», — рассказал глава города.

Глава Петрозаводска тогда признался, что набережная Варкауса пока остается серьезной проблемой для городских властей. Во время дорожных работ по реконструкции улицы Куйбышева администрация вместе с Минтрансом и подрядчиком наткнулись на ряд проблем, к которым не были готовы.

«Пришлось вводить режим повышенной готовности в связи с тем, что под трассой находится целый ряд сетей, без перекладки которых мы ставим под угрозу комплекс работ в целом. Планируем закончить ремонт в декабре», — сообщил Владимир Любарский.