"Апостол Андрей" остановит движение на трассе "Кола" на два часа

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщает управление автодороги "Кола".

Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 6 октября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"С 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке яхты "Апостол Андрей" с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.