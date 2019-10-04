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Новости. Общество
11:19, 04 Октября 2019
фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад

"Апостол Андрей" остановит движение на трассе "Кола" на два часа

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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщает управление автодороги "Кола".

Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 6 октября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"С 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке яхты "Апостол Андрей" с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-10-04 11:47:52
Хорошее название, даже совмещённые мосты и либералы на своих кастрюлях расступаются в бессильной злобе.
zanoza
2019-10-04 12:17:00
Неравнодушный, с чего ты взял что либералы на кастрюлях ездят? Не знаешь кому принадлежит яхта? :)
однозначно
2019-10-04 11:27:50
Журналистам лишь бы хайпнуть. Просто будет разведен мост на два часа. Такое часто случается. А еще на ж/д переездах есть шлагбаумы.
Саныч
2019-10-04 11:34:33
однозначно, у тебя нет кредитной кастрюльки, чтобы ездить, а у либералов есть. Так что информация для них, а ты пыхти в монитор)
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