«Апостол Андрей» перекроет федеральную трассу по дороге в Карелию

В понедельник дорогу «Кола» перекроют на два часа из-за прохода судна.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает водителей о том, что 25 сентября перекроют движение по трассе «Кола».



С 13.00 до 15.00 разведут мост через реку Свирь на 236 километре трассы у города Лодейное Поле в Ленобласти.



В это время по воде пройдет яхта «Апостол Андрей» с максимальной высотой 23 метра. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.