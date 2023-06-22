«Апостол Андрей» пройдет по воде и перекроет движение транспорта в Карелию

Движение по федеральной трассе «Кола» в понедельник, 26 июня, остановится на 45 минут из-за разводки Ладожского моста.
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 26 июня с 15.00 до 15.45 разведут мост через Неву.
Вверх по реке пойдет теплоход «Апостол Андрей».
Напомним, мост расположен на 40 километре автодороги Р-21 «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.
Управление дорог просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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