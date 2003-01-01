Apple представила новый iPhone 17 и наушники, которые онлайн переводят иностранную речь

Американская Apple представила сразу четыре варианта iPhone 17, а также новые наушники и часы.

Новости из другой вселенной. Apple анонсировала новые IPhone 17. Несмотря на угрозы, смартфоны этого бренда все еще продаются и пользуются спросом в России. Представлены все вариации «17-го». Их четыре. Самый дешевый iPhone 17. Самый дорогой iPhone 17 Pro Max. Подробное описание ищите сами. Но если коротко, то у всех моделей процессор мощнее, круче камеры. IPhone Air самый тонкий смартфон в истории компании. У iPhone 17 Pro алюминиевый корпус, самый ёмкий аккумулятор в истории компании и система охлаждения с испарительной камерой.

Компания также представила новые наушники AirPods Pro 3, которые стали еще меньше и получили функцию перевода в режиме реального времени с нескольких языков и датчик пульса. И, разумеется, «самые тонкие» часы Apple Watch 11 с кучей всяких нужных и не очень функций и Apple Watch Ultra 3.

Что касается цен в России, то новый iPhone 17 будет стоить от 90 тысяч рублей, а iPhone 17 Pro Max от 156 тысяч рублей.