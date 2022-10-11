Арбитр из Карелии получил лицензию ФИФА

Футбольный арбитр из Карелии Артур Федоров получил право следить за соблюдением правил на матчах, оснащенных системой видеорегистрации.

Петрозаводчанин Артур Федоров получил лицензию ФИФА для работы с VAR – системой видеопомощи арбитрам. Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелии». Благодаря этому он сможет работать на матчах с использованием системы VAR и обслуживать такие встречи в качестве VAR и AVAR арбитра.

Карельский арбитр – однин из шести российских специалистов, подготовленных для работы с системой VAR. Право обслуживать матчи с видеопомощью получили четыре арбитра из Российской премьер-лиги и два специалиста из Первой лиги.

Всего 29 российских судей имеют лицензию VAR, еще 26 судей могут выполнять в матчах функцию AVAR.