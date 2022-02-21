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Арбитражный суд Москвы поддержал позицию «Росгосстраха» и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 миллиарда рублей

Новости. Общество
12:09, 25 Февраля 2022
фото: © Росгосстрах

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Акционер и руководство «Росгосстраха» удовлетворены постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда Москвы, отменившей 24 февраля постановление 9 апелляционного арбитражного суда и оставившего в силе решение суда первой инстанции об отказе ООО «Капитал лайф страхование жизни» в исковых требованиях на 12,3 миллиарда рублей за прекращение агентского договора.

«Мы удовлетворены ходом рассмотрения нашей жалобы и тем, что суд кассационной инстанции, изучив мнения сторон, согласился с нашей позицией об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований к нашей компании», — заявила вице-президент ПАО СК «Росгосстрах» по правовым вопросам Наталья Чельцова.

Заключенными под контролем предыдущего собственника компании дополнительное соглашение к агентскому договору от 2011 года и агентский договор от 2017 года установили планы по сборам премий по личному страхованию до конца 2024 года, штрафы за их невыполнение и за досрочное расторжение договора. «Исполнение положений этих документов означало бы реализацию через агентскую сеть «Росгосстраха» страховых продуктов прямого конкурента на рынке личного страхования в ущерб собственным интересам нашей компании и интересам наших клиентов», — поясняет Наталья Чельцова.

Требования «Капитал лайф страхование жизни», предъявившего «Росгосстраху» многомиллиардный иск, вице-президент по правовым вопросам назвала злоупотреблением правом. Ведь сумма исковых требований в два с лишним раза превышает чистую прибыль «Капитал лайф страхование жизни» за последние 4 года, при том, что эта компания сама ранее отозвала у «Росгосстраха» доверенности, необходимые для исполнения соглашений.

В первой инстанции Арбитражный суд Москвы поддержал позицию «Росгосстраха» и отказал в исковых требованиях, но в апелляционной инстанции решение было отменено. Тогда страховщик подал кассационную жалобу и ходатайствовал о приостановке исполнения постановления о взыскании с него 12,3 миллиарда рублей. Суд учел аргументы о необходимости приостановления — в том числе и вероятность вывода этой суммы в офшор, поскольку среди акционеров истца есть кипрская компания. В ходе состоявшегося в четверг рассмотрения дела в кассации суд также учёл позицию «Росгосстраха», и поддержавших ее представителей Банка России и банка ФК «Открытие», в группу которого входит страховщик.

При этом продолжающийся судебный процесс не оказывает влияние на работу и операционные показатели «Росгосстраха», который сегодня активно развивает направление страхования жизни через дочернюю компанию «Росгосстрах Жизнь». Обе компании уверенно наращивают сборы — по предварительным итогам работы в 2021 году сборы «Росгосстраха» выросли на 14% и превысили 100 миллиардов рублей, а сборы «Росгосстрах Жизни» достигли 26 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Надежность и устойчивость «Росгосстраха» подтверждена ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами. Агентство «Эксперт РА» установило компании рейтинг уровня «ruAА», а агентство S&P Global Ratings — рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг уровня «BB+». Прогноз по рейтингам стабильный. У компании «Росгосстрах Жизнь» рейтинг уровня «ruAА» от «Эксперт РА».

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