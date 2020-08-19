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Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки жителей Петрозаводска

Новости. Экономика
09:00, 20 Августа 2020
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Жители Петрозаводска оказались любителями арбузов - в отличие от остальной России.

Федеральный сервис по доставке продуктов на дом СберМаркет проанализировал, как россияне покупали арбузы и дыни с января по июль 2020 года.

Выяснилось, что Петрозаводск вошел в небольшое число городов, где жители чаще выбирали арбузы – в 1,5 раза. Среди городов-любителей арбузов также оказались Самара и Волгоград.

Чаще всего Россия отдавала предпочтение дыням – в среднем их покупали в 1,5 раза чаще. Лидером по любви к дыням оказался город Омск – омичи в 2,7 раза чаще покупали именно дыни, чем арбузы. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели тоже чаще клали в корзину дыни, но их соотношение по сравнению с арбузами было примерно одинаковым.

Эксперты по закупкам СберМаркета советуют выбирать арбузы и дыни в магазинах или заказывать онлайн, и не покупать бахчевые около дорог или в местах, где бахчевые лежат на земле. Также не стоит брать разрезанные бахчевые, так как на месте среза могут размножаться бактерии. Спелые арбузы имеют контрастные полоски и сухой хвостик, а спелые дыни при ударе должны издавать глухой звук.

СберМаркет предлагает жителям Петрозаводска заказывать любимые арбузы не выходя из дома: это можно сделать на сайте sbermarket.ru или через официальное приложение. Для покупателей доступна быстрая доставка за два часа, эксперты по закупкам выберут спелый арбуз, а курьеры бесконтактно отдадут ваш заказ.

Если решили попробовать, доставка первого заказа будет бесплатной до 30 сентября. А для тех, кто уже пользовался сервисом и делал заказ не позже 15 дней назад, доставка будет стоить 1 рубль на заказы от 2000 рублей. 

О компании:

СберМаркет – это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из 37 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента и Ашан. Официальный сайт сервиса: https://sbermarket.ru.

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