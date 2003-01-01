Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

Республика возглавила рейтинг регионов России с наибольшим падением цен на этот вид жилья.
Стоимость аренды загородных домов в Карелии за год снизилась более чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков федерального портала «Мир квартир».
С октября 2024 года аренда частных домов в Карелии подешевела на 51,4%. Это самое значительное снижение среди всех регионов страны. Вслед за Карелией идут Хакасия, Ивановская и Кемеровская области, а также Приморский край.
Эксперты объясняют такое резкое падение цен эффектом коррекции. В прошлом году, на фоне отмены льготной ипотеки, аренда любой недвижимости сильно дорожала, и многие собственники выставили свои дома на рынок в надежде хорошо заработать. Это привело к резкому росту предложения, которое в сегменте домов выросло на 72%. Однако в 2025 году спрос сместился в сторону аренды квартир, а предложение домов осталось очень высоким, что и вызвало обвал цен.
В целом по России аренда загородных домов за год подешевела в 65 регионах — в среднем по стране на 18%, до 47 тысяч рублей в месяц.