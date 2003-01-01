Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

Прионежское лесничество подтвердило факт незаконной установки шлагбаума возле карьера в карельском лесу.

Прионежское лесничество провело проверку и подтвердило факт незаконной установки шлагбаума на территори карьера по добыче малинового кварцита. Изначально о том, что дорога перегорожена, на своей странице в ВК рассказал петрозаводский фотограф Илья Тимин. По его словам, путь местным жителям к Онежскому озеру перекрыли сотрудники местного карьера. Пояснили, что там будут вестись взрывные работы.

Перекрыта старая дорога — «106» километр. Это развилка к Онежскому озеру. Место, по словам фотографа, культовое для местных рыбаков и жителей Карелии. Сам карьер расположен на территории глухариного токовища. Лес вырублен буквально по периметру тока. От края карьера до Онежского озера — около 800 метров.

—Глухарей здесь теперь нет. Теперь здесь будут регулярно взрывать скалу и вывозить карельский камень. Насколько это скажется на местной фауне в озере и в лесах — оценить сможем только через несколько лет. Или десятилетий. А что касается коренных местных жителей, то им придется получать разрешение, чтобы проехать к озеру. Вывод как факт — еще один шлагбаум на пути к Онежскому озеру позволил владельцу карьера в прибрежной зоне второго по величине в Европе пресного озера, обрести личный пляж и персональный выход к ценнейшему водоему, - делится Илья Тимин.

Как рассказали в Минприроды, в 2004 году компании ООО «Петручей» было предоставлено право пользования на участок недр «Петручейский» в Прионежском районе для геологического изучения и добычи блочного камня для производства архитектурно-строительных изделий. Срок действия лицензии – до 30 декабря 2032 года. Месторождение было введено в эксплуатацию летом 2013 года. Здесь добывают кварцитопесчаники (сырье для производства облицовочных изделий).

- Лесничество провело патрулирование лесного фонда в районе указанного месторождения. Факт незаконной установки шлагбаума подтвердился. Сейчас проводится претензионно-исковая работа по понуждению арендатора к ликвидации шлагбаума, - рассказали в ведомстве.

В Минприроды добавили, что ранее арендатор направлял в адрес ведомства изменения в проект освоения лесов, однако они не прошли государственную экспертизу.