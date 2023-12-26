Арендатора участка земли на Перевалке в Петрозаводске определят на аукционе

Начальная цена лота — 228 484 рубля в год.

Как сообщили на сайте администрации Петрозаводска, 29 января состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Пархоменко (участок 77) для строительства дома блокированной застройки. Общая его площадь — 854 квадратных метра, кадастровый номер — 10:01:0110157:7.

Как рассказали в источнике, заявку на участие в торгах можно подать до 17.00 22 января. Начальная цена лота — 228 484 рубля в год. Организатор аукциона — администрация Петрозаводского городского округа. Информация о проведении аукциона размещена на сайте.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно в администрации по адресу: проспект Ленина, 2 каб. 531 (тел. 71-33-70) и каб. 315а (тел. 71-35-46).