Арендаторы карельских лесов внесли в бюджет республики более 750 млн рублей

В Минприроды Карелии посчитали доход от использования лесов.
За 8 месяцев 2025 года лесозаготовительные компании-арендаторы, ведущие деятельность на территории Карелии, внесли в бюджет республики 754 млн рублей, сообщила глава регионального Министерства природных ресурсов и экологии Янина Свидская в своём телеграм-канале. Ещё 1 млрд 12 млн рублей были направлены в бюджет страны.
По итогам прошлого года общая сумма взносов за использование лесов составила 2 млрд 587 млн рублей.
— С должниками проводим отдельную работу, в том числе претензионно-исковую, которая в результате может привести к расторжению договоров. К примеру, сейчас задолженность взыскивается судами с таких арендаторов как ООО «КСК», ООО «Спартак», ООО «Ладвинский леспромхоз», — добавила министр.