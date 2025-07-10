Арендаторы лесных участков Карелии выполнили посадку сеянцев и посеву семян на площади более 5 тыс. га

Лесопользователи республики уверенно двигаются к выполнению целей национального проекта «Экологическое благополучие».

К середине лета в Карелии завершаются лучшие агротехнические сроки для проведения искусственного лесовосстановления. Арендаторы лесных участков республики успели до наступления устойчивой жаркой погоды провести запланированную на весенне-летний сезон посадку сеянцев сосны и ели и посев семян. Работы выполнены на площади более 5 тыс. га.

Всего в этом году искусственное восстановление лесов пройдет на площади 6,4 тыс. га. Те, кто не успел выполнить посадку сеянцев в мае и июне, продолжит работы уже в осенний период. Сейчас также продолжается выполнение работ по естественному лесовосстановлению.

Напомним, что в этом году Карелия вновь должна достигнуть 100 % баланса выбытия и воспроизводства лесов, это зафиксировано в национальном проекте «Экологическое благополучие». Для этого лесопользователи республики проведут лесовосстановление на площади более 21 тыс. га, в том числе искусственное на площади 6,4 га.



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия