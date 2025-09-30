В Карелии выполнили запланированные на этот год объемы лесовосстановления

Речь идет об арендаторах леса. Посадку сеянцев и посев семян лесопользователи провели на площади 6,6 тыс. га. Это даже превышает, установленный нацпроектом «Экологическое благополучие» план в 6,4 тыс. га на этот год!
Лесовосстановительный сезон еще не завершен.
— На сегодняшний день общий объем проведенного лесовосстановления в Карелии составляет 13,5 тыс. га. Арендаторы продолжают выполнять мероприятия по содействию естественному восстановлению лесов. Сотрудники лесничеств Карелии в свою очередь продолжают приемку работ у арендаторов, — отметила начальник отдела использования и воспроизводства лесов Министерства Екатерина Родионова.
Наша цель на этот год остается прежней — вновь достичь установленного нацпроектом «Экологическое благополучие» 100% показателя площади выбытия и воспроизводства лесов.