Арендаторы лесных участков в Карелии задолжали в бюджет республики почти 4 миллиона рублей

После вмешательства природоохранной прокуратуры недобросовестные арендаторы погасили задолженность перед бюджетом на сумму более 3,8 миллионов рублей.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура уделяет особое внимание вопросам внесения в бюджет платежей арендаторами лесных участков.

Лесозаготовители, как выяснилось в результате проверок, часто игнорируют обязательства, взятые при заключении договоров, несвоевременно платят за аренду леса, освобождая деньги для решения собственных финансовых трудностей.

Так, за 2021 год прокурор внес 11 представлений руководителям организаций, имеющим недоимку и не погашавшим ее. В результате арендаторы-должники вернули в бюджет более 3.8 миллионов рублей.