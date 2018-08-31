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Новости. Общество
14:35, 31 Августа 2018

Арендаторы муниципального имущества Петрозаводска задолжали более 40 млн рублей

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В Петрозаводске арендаторы муниципального имущества задолжали по платежам за аренду 42,7 млн. рублей, в "черном списке" должники по 100 договорам.

Это составляет почти половину от общего количества договоров по аренде муниципального имущества. На 1 июля на балансовом учете мэрии числилось 264 договора.

Об этом сообщил заместитель главы Петрозаводского городского округа Андрей Иванов.

По его словам, по договорам аренды муниципального имущества (в том числе расторгнутым, за исключением земельных участков), включая движимое имущество, основной долг составляет 30,8 млн. рублей.

Кто задолжал мэрии больше всех, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-08-31 15:47:48
Как же умно было изгнать арендатора из Карелия-маркет! Там хоть убытков не было.
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