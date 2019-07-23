Арендаторы разрушающихся памятников культуры Карелии получат льготы

Правительство Карелии предложит льготы арендаторам объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, при условии их восстановления.

Это следует из постановления правительства от 5 июля 2019 года № 286-П.

Согласно документу, установлен порядок предоставления льгот физическим и юридическим лицам, которые решат взять в аренду здания, включенные в перечень объектов культурного наследия.

Как будут передаваться в аренду здания, признанные аварийными, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".