Арендаторы разрушающихся памятников культуры Карелии получат льготы

Новости по теме
Загрузка...
Правительство Карелии предложит льготы арендаторам объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, при условии их восстановления.
Это следует из постановления правительства от 5 июля 2019 года № 286-П.
Согласно документу, установлен порядок предоставления льгот физическим и юридическим лицам, которые решат взять в аренду здания, включенные в перечень объектов культурного наследия.
Как будут передаваться в аренду здания, признанные аварийными, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
16.07.2019, 13:09
18.07.2019, 16:19
Аналитика
Сегодня 13:03
Капитал
В Карелии обсуждается территориальная схема обращения с отходами, к 26 августа министерство по природопользованию и экологии региона должно повторно представить доработанный проект на суд общественности.
22.07.2019 15:48
22.07.2019 11:25
19.07.2019 13:25
16.07.2019 13:09
Чтиво
Сегодня 13:07
Личное мнение
"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.
22.07.2019 12:58
18.07.2019 16:19
18.07.2019 11:34
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии