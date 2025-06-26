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В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

Новости. Общество
08:00, 08 Июля 2025
фото: © k1news.ru

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Депутаты Госдумы готовят законопроект, которым предлагается предоставлять молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на аренду жилья.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы сегодня, 8 июля, сообщает РИА Новости.

«Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается следующая компенсация: семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, а также предлагается полностью компенсировать все расходы, если родители воспитываются трех и более детей. Средства предлагается предоставлять только гражданам России.

Оба родителя должны быть не старше 36 лет, и для получения денег они должна быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья. Прекращать выплаты предлагается после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма, финансирование программы предусматривается за счет федерального бюджета.

По статистике за 2024 год жилье в России арендуют около 3,8 миллиона молодых семей, у 68% расходы на аренду превышают треть совокупного дохода. По оценке депутатов, компенсацию смогут получить около 950 тысяч молодых семей.

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