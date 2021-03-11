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Арест экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова Верховный суд республики продлил до 5 мая

Новости. Общество
15:37, 12 Марта 2021
фото: © Алексей Кайдалов / ВК
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Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 11 марта оставил это решение в силе.

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 11 марта оставил без изменений решение судьи Верховного суда Карелии Дмитрия Михайлова, 3 февраля продлившего арест бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова до 5 мая.

Поясним, что право ареста на срок более года (а Кайдалов был арестован петрозаводским судом 8 февраля прошлого года) есть только у областных, а в нашем случае – Верховного суда республики.

Как ранее мы сообщали, Алексей Кайдалов и аналогично бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек Следкомом республики обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Кайдалов и замгендиректора аэропорта Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции предприятия взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось заранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка".

Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В сделанной им явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректора Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, они поделили пополам.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Что касается недавно поступившего в петрозаводский суд уголовного коррупционного дела бывшего члена карельского правительства Кайдалова, то его, напомним, будет рассматривать зампредседателя суда Александр Мерков.

Дата начала процесса пока не определена, поскольку, по полученной в суде информации, до 22 марта Александр Мерков будет находиться в очередном отпуске.

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Комментарии

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Изя
2021-03-12 15:49:39
Давно уже не было громких арестов . " Скучно . девочки " в Карелии стало жить . Жулья развелось много , а посадить их не кому ))) :)
кир
2021-03-12 16:00:58
Изя, спокойно можно сажать половину "белого и пушистого" народа, например, давидку за экстремизм и отрицание Крыма, выраженный в публичном и наглом виде. Сам читал. Пока им всё сходит с рук.
David .
2021-03-12 16:10:13
кир, досожались с 20-х годов прошлого века. уголовные порядки пропитали все общество насквозь.Так держать.
кир
2021-03-12 16:40:47
David ., люди то не изменились. Тогда в страхе держали. А сейчас тебя к чему взывать, если нет ни совести, ни воспитания? И страха совсем нет. Белый и пушистый народ убил детей невинных царских, разграбил поместья и барские дома и выиграл большую и страшную войну. Как к этому относиться? Я не знаю.
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