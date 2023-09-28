Арест находящегося на больничном инвалида признали в Верховном суде Карелии незаконным

Верховный суд признал незаконным решение Петрозаводского горсуда, объявившего находящего на лечении юриста-инвалида в розыск.

Обвиняемый по делу о мошенничестве юрист был объявлен в розыск 8 сентября. По решению Петрозаводского городского суда инвалид II группы, проходивший лечение в одном из медицинских учреждений города, был заочно арестовал на 6 месяцев. Но Верховный суд Карелии в минувший четверг, 28 сентября, отменил данное решение, пишет «Фактор News».

«Как рассказал адвокат обвиняемого Николай Коновалов, пока стороне защиты неизвестно, чем руководствовался ВС РК при вынесении вердикта — зачитана только результативная часть. Но адвокаты не сомневаются, что ключевую роль сыграла действующая медицинская справка, представленная в процессе. К сожалению, суд первой инстанции никак не оценил этот документ», - пишет издание.

О странной истории с арестом инвалида, которого судят по двум десяткам уголовных дел о мошенничествах, читайте на «Фактор News».