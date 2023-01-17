Арестантам в Карелии напомнили о главных добродетелях, которые нужно стяжать

Помощник начальника УФСИН по работе с верующими провел беседы с осужденными карельских колоний.

Как сообщили в УФСИН Карелии, помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк посетил ИК-1 в Надвоицах, а также ИК-7 и ИЦ-1 в Сегеже.

В Надвоицах священнослужитель пообщался с «учениками» школы подготовки к освобождению — им он рассказал про повышение уровня моральных качеств и успешной адаптации в обществе.

Протоиерей Леонид Леонтюк напомнил присутствующим про главные добродетели, которые нужно стяжать — это терпение и непоколебимое стремление в достижении намеченной цели, невзирая на различные трудности и испытания, встречающиеся на жизненном пути.