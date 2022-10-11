Арестантам в Карелии напомнили о многонациональности России

Обитатели изолятора в Сегеже проверили свой уровень этнокультурной грамотности.
Как рассказали в УФСИН Карелии, следственный изолятор № 2 в Сегеже присоединился к акции «Большой этнографический диктант». Целью акции было напомнить заключенным о многонациональности России.
Участники выполнили тесты с вопросами о культуре коренных народов нашей страны, о памятниках деревянного зодчества, традиционных национальных костюмах, блюдах и не только. Заключенные показали достойные знания народов и культуры страны.
Ранее заключенные в Карелии презентовали аксессуары для бань и саун.
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