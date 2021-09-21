Арестанты в Карелии узнают о концентрационных лагерях времен войны

Познавательный проект по истории Карелии в года Великой Отечественной войны стартовал в исправительной колонии № 7 в Сегеже, сообщили на сайте УФСИН Карелии.

Осужденные в исправительной колонии № 7 в Сегеже выступили с инициативой провести курс мероприятий, направленных на изучение истории Карелии. Были организованы лекции, выставка исторических книг и просмотр документальных фильмов по истории региона. Помощь в сборе материалов оказали сотрудники колонии и учителя школы при ИК.

Боевые действия на карельском фронте, оборона Петрозаводска, концентрационные лагеря, наступательные операции и многое будет изучено в ходе проводимых мероприятий.

«Задачами реализации мероприятия является углубление знаний о Великой Отечественной войне, пробуждение интереса к изучению истории Отечества, истории своего народа, уважительное отношение к участникам Великой Отечественной войны, к истории и культуре своей страны, повышение гражданского самосознания и патриотизма», — рассказал заместитель начальника учреждения Леонид Свердлов.