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Арестанты в Карелии узнают о концентрационных лагерях времен войны

Новости. Общество
14:15, 29 Сентября 2021
фото: © УФСИН России по Ремпублике Карелия

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Познавательный проект по истории Карелии в года Великой Отечественной войны стартовал в исправительной колонии № 7 в Сегеже, сообщили на сайте УФСИН Карелии.

Осужденные в исправительной колонии № 7 в Сегеже выступили с инициативой провести курс мероприятий, направленных на изучение истории Карелии. Были организованы лекции, выставка исторических книг и просмотр документальных фильмов по истории региона. Помощь в сборе материалов оказали сотрудники колонии и учителя школы при ИК.

Боевые действия на карельском фронте, оборона Петрозаводска, концентрационные лагеря, наступательные операции и многое будет изучено в ходе проводимых мероприятий.

«Задачами реализации мероприятия является углубление знаний о Великой Отечественной войне, пробуждение интереса к изучению истории Отечества, истории своего народа, уважительное отношение к участникам Великой Отечественной войны, к истории и культуре своей страны, повышение гражданского самосознания и патриотизма», — рассказал заместитель начальника учреждения Леонид Свердлов.

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