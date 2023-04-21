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Арестован обвиняемый в получении взяток начальник подразделения РЖД в Петрозаводске

Новости. Происшествия
15:23, 01 Июля 2023
фото: Ирина Меркова

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Городской суд Петрозаводска взял под стражу начальника Петрозаводского центра организации работы железнодорожных станций Андрея С.

Судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин 28 июня арестовал Андрея С. по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере), четырех преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ  (получение взятки за незаконные действия).

В ходе судебного заседания выяснилось, что железнодорожник, получающий в месяц зарплату более 200 тысяч рублей, был пойман на взятке в 50 тысяч от предпринимателя. Купюры обнаружены в машине сотрудника РЖД. В кабинете и дома у арестованного прошли обыски, изъята документация.

За что железнодорожник брал взятки от бизнесменов, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».

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