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Новости. Криминал
12:31, 21 Июня 2018

Арестован один из обвиняемых в убийстве таксиста в Петрозаводске

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Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца экс-полицейского по обвинению в убийстве таксиста.

Как пояснили "Столице на Онего" в городском суде, бывший сотрудник органов внутренних дел Денис А. арестован на 2 месяца до 16 августа. Решение суд вынес в среду на закрытом заседании.

Как ранее сообщалось, в следственном комитете вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") в отношении Виталия С. и Дениса А.

По версии следствия, именно они причастны к убийству таксиста 17 июня.

По словам следователя, одна из свидетельниц утверждает, что Виталий С. пытался после преступления скрыться из Карелии. А трудовая книжка Дениса А. свидетельствует о том, что ранее он служил в МВД Карелии.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны обратился тяжело раненный таксист Алексей В. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись.

Таксист смог доползти до проходной лесопилки. Сторож вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Оба подозреваемых были задержаны в течение суток.

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Комментарии

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2018-06-21 12:38:17
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