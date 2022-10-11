Арестованная квартира и автомобили реализуются на торгах в Карелии

Судебные приставы Карелии разместили список арестованного имущества, продаваемого на торгах.

В УФССП Карелии обновили список имущества должников, реализуемого на торгах.

В Петрозаводске продается квартира площадью около 170 кв. м. на Кукковке, а также гаражный бокс в том же здании.

Кроме того, с молотка в разных городах Карелии уходят автомобили KIA RIO 2018 года выпуска, BMW 2003 года выпуска, а также фронтальный погрузчик VOLVO 1987 года выпуска.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества. Также подробнее о торгах можно узнать на сайте УФССП Карелии.